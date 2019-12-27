Trabzonspor yarın evinde oynayacağı Kayseri maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda oyuncular bir hayli keyifliydi. Onazi'ye doğum günü partisi yapıldı.
EKUBAN 11'E GÖZ KIRPIYOR
Fırtına'nın Ganalı yıldızı Caleb Ekuban, Kayserispor maçı öncesinde ilk 11'e göz kırpıyor. Yıldız oyuncunun Kayseri maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
YUSUF SARI 3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
Trabzon'un genç yıldızı Yusuf Sarı, Konya ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı. Sarı'nın arka adalesinde gerilme meydana geldiği ve bu nedenle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
EKUBAN 11'E GÖZ KIRPIYOR
Fırtına'nın Ganalı yıldızı Caleb Ekuban, Kayserispor maçı öncesinde ilk 11'e göz kırpıyor. Yıldız oyuncunun Kayseri maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
YUSUF SARI 3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
Trabzon'un genç yıldızı Yusuf Sarı, Konya ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı. Sarı'nın arka adalesinde gerilme meydana geldiği ve bu nedenle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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