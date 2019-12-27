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’da neşeli günler! maçı öncesi keyifler yerinde

spor yarın evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda oyuncular bir hayli keyifliydi. Onazi'ye partisi yapıldı.

Trabzon’da neşeli günler
Trabzonspor yarın evinde oynayacağı Kayseri maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda oyuncular bir hayli keyifliydi. Onazi'ye partisi yapıldı.

EKUBAN 11'E GÖZ KIRPIYOR
Fırtına'nın Ganalı yıldızı Caleb Ekuban, spor maçı öncesinde ilk 11'e göz kırpıyor. Yıldız oyuncunun Kayseri maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

YUSUF SARI 3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
Trabzon'un genç yıldızı Yusuf Sarı, Konya ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı. Sarı'nın arka adalesinde gerilme meydana geldiği ve bu nedenle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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