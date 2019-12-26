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’a Denizli kancası

'da bekleneni veremeyen 'a Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi. 'nin 'li futbolcu hakkında henüz bir karar vermediği ancak ile görüştükten sonra net bir kararın verileceği öğrenildi. Tyler Boyd'un ise takımdan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

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