Kartal'da bekleneni veremeyen Tyler Boyd'a Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ABD'li futbolcu hakkında henüz bir karar vermediği ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüştükten sonra net bir kararın verileceği öğrenildi. Tyler Boyd'un ise takımdan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.
- Spor
- 26.12.2019
- Gazete
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