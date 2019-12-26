Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.12.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:24

de onu istiyordu! ile anlaşma sağladı

, 'nin de transfer gündeminde olan ile anlaşma sağladı. forması giyen Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.

G.Saray'dan transfer çalımı! Anlaşma tamam

TFF 1. Lig ekibi 'un bu sezonki flaş oyuncusu Aslan'ın listesine girmişti... Son dakika haberine göre; , ezeli rakibi 'nin de gündeminde yer alan Nijeryalı oyuncu ile anlaşma sağladı.

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

14 Temmuz 1996 yılında Nijerya'nın Port Harcourt şehrinde dünyaya gelen Jesse Sekidika forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.

Eskişehirspor'dan önce Sırbistan 1. Lig takımlarından Napredak'ta forma giyen Sekidika ilk kez burada dikkat çekti. Daha sonra TFF 1. Lig'e adım atan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada forma giydi.

Öte yandan; performansı ile göz dolduran Nijeryalı, bu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe de onu istiyordu! Galatasaray Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri