Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.12.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 12:45

Son dakika: 'da dönemi sona erdi

Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi 'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.

Süper Lig'de sürpriz ayrılık
'da ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.



Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
M&#252;layim Mülayim

Yılmaz Vural kesin iş bulur burada!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2019 12:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri