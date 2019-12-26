Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat daha süre verdiğini açıklanmazsa yargıya gideceğini açıkladı.
ADALET İSTİYORUZ
VAR PROTOKOLÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİR
ADALET İSTİYORUZ
Ahmet Nur Çebi F.Bahçe- Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını eleştirmiş adaleti istediklerini söyleyerek, "Beşiktaş'ın lehine daha verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz beklenemez. Bedeli ne olursa olsun bu söylemlerden vazgeçmeyeceğiz" demişti.
VAR PROTOKOLÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİR
Çebi, VAR protokolünün değişmesi gerektiğini söyleyen Beşiktaş Başkanı, "Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışacağız" ifadesini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.