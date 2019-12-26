Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.12.2019 19:03
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 19:11

Son dakika: 'tan flaş VAR açıklaması! "Yargıya gideceğiz"

Son dakika haberine göre Kulübü, - Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarının açıklanması için 'ye 24 saat daha süre verdiğini açıklanmazsa yargıya gideceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan flaş VAR açıklaması!
Kulübü, - Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarının açıklanması için 'ye 24 saat daha süre verdiğini açıklanmazsa yargıya gideceğini açıkladı.

ADALET İSTİYORUZ
Ahmet Nur Çebi F.Bahçe- Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını eleştirmiş adaleti istediklerini söyleyerek, "Beşiktaş'ın lehine daha verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz beklenemez. Bedeli ne olursa olsun bu söylemlerden vazgeçmeyeceğiz" demişti.

VAR PROTOKOLÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİR
Çebi, VAR protokolünün değişmesi gerektiğini söyleyen Beşiktaş Başkanı, "Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışacağız" ifadesini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Beşiktaş'tan flaş VAR açıklaması! "Yargıya gideceğiz"
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri