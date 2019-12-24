Bugünkü
Takvim

Başkanı : Hakemler bizi doğrayamaz

Başkanı derbideki kararların rezalete dönüştüğünü söyledi. Çebi, “İyi oynamamış olabiliriz ama hakemler bizi doğrayamaz”dedi. itibaren adalet istediklerini söyleyen Çebi, "Bedeli ne olursa olsun bu söylemlerden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Hakemler bizi doğrayamaz
Ahmet Nur Çebi F.Bahçe- Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Başkanı hakem adaleti istediklerini söyleyerek, "Beşiktaş'ın lehine daha verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz beklenemez. Bedeli ne olursa olsun bu söylemlerden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

KARARLAR REZALETE DÖNÜ
Hakem kararlarının F.Bahçe maçında rezalete dönüştüğünü vurgulayan Çebi, " itibaren sadece adalet istedik. Ama bu gerçekleşmedi" dedi.



O BİZİM İÇ MESELEMİZ
F.Bahçe maçında iyi bir performans göstermemiş olabileceklerini söyleyen Çebi, "O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bizi doğrayamaz" dedi.

BİZE HİÇ KİMSE CEPHE ALAMAZ
Hakemler aleyhine konuştuklarında ceza alacaklarının söylendiğini vurgulayan Çebi, "Biz düşman mıyız? Bize cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün" ifadesini kullandı.



VAR PROTOKOLÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİR
Çebi, VAR protokolünün değişmesi gerektiğini söyledi. Beşiktaş Başkanı, "Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışacağız" ifadesini kullandı.



ÇAKIR&KALKAVAN'A SUÇ DUYURUSU
F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetimi nedeniyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Ali Yavuz Çimen, ve VAR hakemi hakkında 'Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla kamu davası açılmasını talep etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Hakemler bizi doğrayamaz
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri