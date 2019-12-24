Ahmet Nur Çebi F.Bahçe- Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Beşiktaş Başkanı hakem adaleti istediklerini söyleyerek, "Beşiktaş'ın lehine daha verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz beklenemez. Bedeli ne olursa olsun bu söylemlerden vazgeçmeyeceğiz" dedi.
KARARLAR REZALETE DÖNÜ
Hakem kararlarının F.Bahçe maçında rezalete dönüştüğünü vurgulayan Çebi, "İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Ama bu gerçekleşmedi" dedi.
O BİZİM İÇ MESELEMİZ
F.Bahçe maçında iyi bir performans göstermemiş olabileceklerini söyleyen Çebi, "O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bizi doğrayamaz" dedi.
BİZE HİÇ KİMSE CEPHE ALAMAZ
Hakemler aleyhine konuştuklarında ceza alacaklarının söylendiğini vurgulayan Çebi, "Biz düşman mıyız? Bize cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün" ifadesini kullandı.
VAR PROTOKOLÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİR
Çebi, VAR protokolünün değişmesi gerektiğini söyledi. Beşiktaş Başkanı, "Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışacağız" ifadesini kullandı.
ÇAKIR&KALKAVAN'A SUÇ DUYURUSU
F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetimi nedeniyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Ali Yavuz Çimen, Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan hakkında 'Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla kamu davası açılmasını talep etti.
KARARLAR REZALETE DÖNÜ
Hakem kararlarının F.Bahçe maçında rezalete dönüştüğünü vurgulayan Çebi, "İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Ama bu gerçekleşmedi" dedi.
O BİZİM İÇ MESELEMİZ
F.Bahçe maçında iyi bir performans göstermemiş olabileceklerini söyleyen Çebi, "O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bizi doğrayamaz" dedi.
BİZE HİÇ KİMSE CEPHE ALAMAZ
Hakemler aleyhine konuştuklarında ceza alacaklarının söylendiğini vurgulayan Çebi, "Biz düşman mıyız? Bize cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün" ifadesini kullandı.
VAR PROTOKOLÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİR
Çebi, VAR protokolünün değişmesi gerektiğini söyledi. Beşiktaş Başkanı, "Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışacağız" ifadesini kullandı.
ÇAKIR&KALKAVAN'A SUÇ DUYURUSU
F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetimi nedeniyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Ali Yavuz Çimen, Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan hakkında 'Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla kamu davası açılmasını talep etti.
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