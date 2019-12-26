Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.12.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 18:54

, ameliyat için 'ya gitti

Sezon başında spor'dan 'nın Lille Kulübüne transfer olan milli futbolcu , yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için 'ya gitti.

Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti

Sezon başında spor'dan 'nın Lille Kulübüne transfer olan , yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için 'ya gitti.

Lille'in geçen hafta sonu Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı.



Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, alt yapıdaki oyuncuları kastederek, "Kardeşlerime iyi bakın." şeklinde de konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri