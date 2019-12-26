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inde Fenerbahçe’nin rakibi !

F.Bahçe'nin devre arasında sol kanat oyuncusu ile ilgili dün İtalyan medyası iddiada bulundu. İddiaya göre Sarı- Lacivertliler'in de kadrosuna katmak istediği İsviçreli için 'nin de devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’nin rakibi Napoli!
F.Bahçe'nin devre arasında sol kanat oyuncusu Ricardo Rodriguez ile ilgili dün İtalyan medyası iddiada bulundu. İddiaya göre Sarı- Lacivertliler'in de kadrosuna katmak istediği İsviçreli sol kanat oyuncusu Ricardo Rodriguez için Napoli'nin de devrede olduğu belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Rodriguez'in takıma katılmasını çok istiyor... birkaç gün içinde şekillenecek.

71 KEZ MİLLİ OLDU
Rodriguez 71 kez İsviçre Milli Takım forması giydi. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu 8 kez fileleri havalandırdı.

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