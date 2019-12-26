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'yi Muslera ikna etti

'ın Leipzig'den kiralamaya hazırlandığı 'nin inde 'nın aktif rol oynadığı ortaya çıktı Saracchi’nin Muslera ile konuştuktan sonra G.Saray’a “evet” dediği öğrenildi.

Muslera ikna etti
Galatasaray'ın Leipzig'den kiralamaya hazırlandığı Marcelo Saracchi'nin inde Fernando Muslera'nın aktif rol oynadığı ortaya çıktı.

HEMEN ONU ARADI
Uruguaylı yıldızın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif alır almaz vatandaşı Muslera'yı aradığı ve hem takım hem de şehir hakkında bilgi aldığı öğrenildi.



KONUŞUNCA İKNA OLDU
Muslera'nın olumlu sözleri sonrası ikna olan Saracchi'nin Galatasaray'ın 1.5 yıllık teklifini kabul ettiği belirlendi.



1.5 yıllığına kiralanacak olan Saracchi kısa süre içinde resmi imzayı atacak. Bu sezon Leipzig'de 7 maça çıkan Saracchi 21 yaşında.

ONUN YERİNE BENJAMİN HENRİCHS
Leipzig, Saracchi'nin yerine Monaco'dan Benjamin Henrichs ile anlaştı.Henrichs

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