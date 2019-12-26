Lemina ve Marcao takımdan ayrı

G.Saray Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmanda Marcao ve Lemina takımdan ayrı çalıştı. İdmanda oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. G.Saray Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmanda Marcao ve Lemina takımdan ayrı çalıştı. İdmanda oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.
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