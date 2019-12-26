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ve Marcao takımdan ayrı

G.Saray karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. ve takımdan ayrı çalıştı. İdmanda oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Lemina ve Marcao takımdan ayrı
G.Saray Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmanda Marcao ve Lemina takımdan ayrı çalıştı. İdmanda oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

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