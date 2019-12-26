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’ı 9 sayı farkla geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

'nin 11. haftasında , Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi. İşte haberin detayları ve 26 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

Galatasaray Hatay’ı 9 sayı farkla geçti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında , Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi. G.Saray'da Tilbe 22 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Özel İdare-Çukurova Basket: 79-85, Basketbol-Ormanspor: 84-106, Basketbol-İzmit Belediye: 82-76.



ÇALIMBAY ROBİNHO İDDİALARINI YANITLADI
Lider Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Robinho transferi ile ilgili iddiaları yanıtladı. Tecrübeli hoca, "Net olan bir şey yok. Bizim kesinlikle takviye yapmamız lazım. Bu iki maç bize bunu gösterdi. Çok büyük paralar verip oyuncu alamayız" İfadelerini kullandı.



ESKİŞEHİR'İN YENİ HOCASI ÖZER OLDU!
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni ü belli oldu. Coşkun Demirbakan'ın takımdan ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Kırmızı-Siyahlılar dün Mustafa Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik direktör son olarak Yeni Orduspor'u çalıştırmıştı.

TARAFTARA YILBAŞI HEDİYESİ VERECEĞİZ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail , F.Bahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı. Kartal, F.Bahçe maçını kazanıp taraftarlarına yılbaşı hediyesi vermek istediklerini söyledi.





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