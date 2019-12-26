Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi. G.Saray'da Tilbe 22 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Elazığ Özel İdare-Çukurova Basket: 79-85, Adana Basketbol-Ormanspor: 84-106, Kayseri Basketbol-İzmit Belediye: 82-76.
ÇALIMBAY ROBİNHO İDDİALARINI YANITLADI
Lider Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Robinho transferi ile ilgili iddiaları yanıtladı. Tecrübeli hoca, "Net olan bir şey yok. Bizim kesinlikle takviye yapmamız lazım. Bu iki maç bize bunu gösterdi. Çok büyük paralar verip oyuncu alamayız" İfadelerini kullandı.
ESKİŞEHİR'İN YENİ HOCASI ÖZER OLDU!
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Coşkun Demirbakan'ın takımdan ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Kırmızı-Siyahlılar dün Mustafa Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik direktör son olarak Yeni Orduspor'u çalıştırmıştı.
TARAFTARA YILBAŞI HEDİYESİ VERECEĞİZ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, F.Bahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı. Kartal, F.Bahçe maçını kazanıp taraftarlarına yılbaşı hediyesi vermek istediklerini söyledi.
ÇALIMBAY ROBİNHO İDDİALARINI YANITLADI
Lider Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Robinho transferi ile ilgili iddiaları yanıtladı. Tecrübeli hoca, "Net olan bir şey yok. Bizim kesinlikle takviye yapmamız lazım. Bu iki maç bize bunu gösterdi. Çok büyük paralar verip oyuncu alamayız" İfadelerini kullandı.
ESKİŞEHİR'İN YENİ HOCASI ÖZER OLDU!
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Coşkun Demirbakan'ın takımdan ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Kırmızı-Siyahlılar dün Mustafa Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik direktör son olarak Yeni Orduspor'u çalıştırmıştı.
TARAFTARA YILBAŞI HEDİYESİ VERECEĞİZ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, F.Bahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı. Kartal, F.Bahçe maçını kazanıp taraftarlarına yılbaşı hediyesi vermek istediklerini söyledi.
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