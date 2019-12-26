Amerikan Forbes dergisi 2010-2019 yılları arasında dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusunu listeledi. Ünlü boksör Mayweather, 915 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Listede diğer sıralamalar şöyle: 2- Ronaldo (Futbol): 800 milyon dolar, 3-Lionel Messi (Futbol): 750 milyon dolar, 4-LeBron James (Basketbol): 680 milyon dolar, 5-Roger Federer (Tenis): 640 milyon dolar, 6-Tgiger Woods (Golf): 615 milyon dolar, 7-Phil Mickelson (Golf): 480 milyon dolar, 8-Manny Pacquiao (Boksör), 9-Kevin Durant (Basketbol): 425 milyon dolar (Basketbol), 10-Lewis Hamilton (Ralli)x 400 milyon dolar.
Dünyanın en zengin sporcusu olan boksör Mayweather kazancını birçok sektörde değerlendirdi.
Mayweather dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Ferrari'ye sahip.
Dünyanın en zengin sporcusu olan boksör Mayweather kazancını birçok sektörde değerlendirdi.
Mayweather dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Ferrari'ye sahip.
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