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Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu! 915 milyon dolar zirvede...

Dergisi 2010-2019 arasında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı. Efsanevi boksör 915 milyon dolarla listede ilk sırada yer aldı. İkinci sırada , üçüncü sırada ise bulunuyor.

'Vay'weather
dergisi 2010-2019 yılları arasında dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusunu listeledi. Ünlü boksör Mayweather, 915 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Listede diğer sıralamalar şöyle: 2- Ronaldo (): 800 milyon dolar, 3-Lionel Messi (Futbol): 750 milyon dolar, 4-LeBron James (): 680 milyon dolar, 5-Roger Federer (Tenis): 640 milyon dolar, 6-Tgiger Woods (): 615 milyon dolar, 7-Phil Mickelson (Golf): 480 milyon dolar, 8-Manny Pacquiao (Boksör), 9-Kevin Durant (Basketbol): 425 milyon dolar (Basketbol), 10-Lewis Hamilton (Ralli)x 400 milyon dolar.



Dünyanın en zengin sporcusu olan boksör kazancını birçok sektörde değerlendirdi.



Mayweather dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Ferrari'ye sahip.

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