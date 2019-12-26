Alkmaar Lens için teklif yapacak

Beşiktaş'taki durumu tartışma konusu olan ve aldığı yüksek ücret nedeniyle gönderilmesi planlanan Lens, Alkmaar'ın transfer listesine bir kez daha girdi. Hollanda kulübünün Lens'i kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak Hollandalı yıldızın aldığı yüksek ücret Alkmaar'ı düşündürüyor.
- Spor
- 26.12.2019
- Gazete
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