Bugünkü
Takvim

için teklif yapacak

'taki durumu tartışma konusu olan ve aldığı yüksek ücret nedeniyle gönderilmesi planlanan , 'ın transfer listesine bir kez daha girdi. kulübünün Lens'i kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak Hollandalı yıldızın aldığı yüksek ücret Alkmaar'ı düşündürüyor.

Alkmaar Lens için teklif yapacak
'taki durumu tartışma konusu olan ve aldığı yüksek ücret nedeniyle gönderilmesi planlanan , 'ın transfer listesine bir kez daha girdi. kulübünün Lens'i kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak Hollandalı yıldızın aldığı yüksek ücret Alkmaar'ı düşündürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAlkmaar Lens için teklif yapacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri