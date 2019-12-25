Dünyanın gözü bizim üzerimizde olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da katıldığı programda Euro 2020'ye dair açıklamalarda bulundu. Güneş, "Başlangıç olarak İtalya ile oynayacağız. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Bize çok görevler düşüyor. İddialı laflar etmem ama iddialı işler yaparım. İtalya maçında skor ne olursa olsun, herkesin hayranlıkla izlediği bir oyun oynamamızı isterim. Kaybedersek bile oynadığımız oyun güven verecek." diye konuştu.
- Spor
- 25.12.2019
- Gazete
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