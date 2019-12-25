Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadıkları maçtaki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu. Siyah-Beyazlılar, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının açıklanması istedi.
FENERBAHÇE DE İSTEDİ
F.Bahçe de Beşiktaş'ın bu talebini destekledi. Yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana tüm VAR kayıtları" açıklansın denildi. F.Bahçe aleyhlerine hata yapıldığını savunduğu maçları da açıkladı.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün yaptığı sert açıklamaların ardından yönetim dün VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Çebi ayrıca açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
FENERBAHÇE DE İSTEDİ
F.Bahçe de Beşiktaş'ın bu talebini destekledi. Yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana tüm VAR kayıtları" açıklansın denildi. F.Bahçe aleyhlerine hata yapıldığını savunduğu maçları da açıkladı.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün yaptığı sert açıklamaların ardından yönetim dün VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Çebi ayrıca açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
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