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Beşiktaş&’den çağrı VAR

Beşiktaş Yönetimi, ile oynadıkları maçtaki VAR kaylıatrının açıklanması için ’ye başvurdu . Fenerbahçe de bu talebi destekledi. “Sezon başından bu yana tüm VAR kayıtları açıklansın” çağrısı yapıldı

Beşiktaş&F.Bahçe’den çağrı VAR
Beşiktaş, ile oynadıkları maçtaki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu. Siyah-Beyazlılar, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının açıklanması istedi.



FENERBAHÇE DE İSTEDİ
F.Bahçe de Beşiktaş'ın bu talebini destekledi. Yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana tüm VAR kayıtları" açıklansın denildi. F.Bahçe aleyhlerine hata yapıldığını savunduğu maçları da açıkladı.

Başkan 'nin önceki gün yaptığı sert açıklamaların ardından yönetim dün VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Çebi ayrıca açıklamaları sebebiyle 'ya sevk edildi.

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