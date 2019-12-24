Vedat 12’den vurdu!

Süper Lig'in ilk yarısı bitmeden 10 gole ulaşan Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriç, Sarı- Lacivertliler'de son 12 sezonun ilk yarıları itibarıyla en golcü santrforu oldu. Fenerbahçe'de 2007-2008 sezonunda santrfor Semih Şentürk, ilk devreyi 10 golle tamamlamıştı. Efsane 10 numara Alex ise 28 golle kral olduğu 2010/11 sezonunun ilk yarısında 12 gol atmıştı.
Vedat 22 golle 2019'un en golcü Süper Lig oyuncusu oldu. Bu gollerin 12'si Rize'de 10'unu Fener'de attı.
SON 17 DERBİDE 1 YENİLGİ
F.Bahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı son 17 derbi maçında sadece 1 yenilgi aldı. 5 galibiyet 9 da beraberliği var. Tek yenilgi 2015'te Beşiktaş'a.
Vedat 22 golle 2019'un en golcü Süper Lig oyuncusu oldu. Bu gollerin 12'si Rize'de 10'unu Fener'de attı.
SON 17 DERBİDE 1 YENİLGİ
F.Bahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı son 17 derbi maçında sadece 1 yenilgi aldı. 5 galibiyet 9 da beraberliği var. Tek yenilgi 2015'te Beşiktaş'a.
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