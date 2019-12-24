yarısına alternatifli ve daha güçlü bir kadro ile girmek isteyençalışmalarını sürdürüyor.kulübüne yakınlığı ile bilinengazeteciileiçin pazarlık halinde olduğunu,sol bekintakımına yakın olduğunu yazdı.yazısında "satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama istiyor.tercihi ise satmak. Ancakfazla buluyor" ifadesini kullandı.