Süper Lig'in 2. yarısına alternatifli ve daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Milan kulübüne yakınlığı ile bilinen İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Milan ile Fenerbahçe'nin Rodriguez için pazarlık halinde olduğunu, İsviçreli sol bekin Türk takımına yakın olduğunu yazdı.
Nicolo Schira, yazısında "F.Bahçe satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama istiyor. Milan'ın tercihi ise satmak. Ancak F.Bahçe, 8 milyon Euro'yu fazla buluyor" ifadesini kullandı.
Nicolo Schira, yazısında "F.Bahçe satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama istiyor. Milan'ın tercihi ise satmak. Ancak F.Bahçe, 8 milyon Euro'yu fazla buluyor" ifadesini kullandı.
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