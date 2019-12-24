Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinden sonra, "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı. Çarşamba günü açıklama yapacağım" demişti. Bu şok ifadelerin perde arkasına TAKVİM ulaştı.

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