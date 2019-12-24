Süper Lig'in 16 haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik patron Karaman maç sonrası açıklamalarda bulundu. Önemlli bir galibiyete imza attıklarını belirten Karaman "Belki çok iyi oynamadık ama iyi mücadele verdik. Biz bugün 28. maçımızı oynadık. Sakatlıklar bizi çok zorladı. Genel anlamda futbolcularımdan memnunum. Bizde takım bilinci var" dedi. Karaman, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığından büyük üzüntü duyduğunu da ifade etti.