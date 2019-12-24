Trabzon Konya'yı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Henüz 1. dakikada Sörloth'un ortasında Sturridge ceza sahası içinde vurdu. Araya son anda Jonsson girdi. 11'de Milosevic'in ceza sahası içindeki vuruşu Uğurcan'da kaldı. 30'da Bajic penaltı noktası üzerinde mutlak golü kaçırdı. 32'de Milosevic'in şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
37'de Nwakaeme'nin ortasını Sörloth kafayla ağlara gönderdi. 53'te Yusuf çalımlarla ceza sahasına girdi. Sert şutunu Serkan kurtardı. 55'te Mikel'in pasında Sörloth kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 70'te Miya'nın şutunu Uğurcan Çakır çıkardı.
90+3'TE İNANILMAZ POZİSYON
74'te Miya'nın ceza sahası içinden vuruşu dışarı çıktı. 82'de Yusuf'u gole giderken düşüren Ömer Ali 2. sarı karttan atıldı. 90+3'te Jonsson içeri çevirdi. Hurtado yakın mesafeden vuramadı. Arka direkte Daci'nin vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
SÖRLOTH 14 GOLE KATKI VERDİ
Trabzon'a galibiyeti getiren Alexander Sörloth, Süper Lig'de 14 gole katkı yaptı. Norveçli genç yıldız, 10 gol atarken 4 de asist yapmayı başardı.
YUSUF SARI SAKATLANDI
Trabzonspor'da 2. yarıda oyuna giren Yusuf Sarı, Ömer Ali ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Oyundan çıktı.
1 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ!
Trabzon'un orta saha oyuncularından Abdulkadir Parmak, Denizlispor maçında yedek kulübesinde oturduktan sonra Konyaspor maçıyla tekrar formasına kavuştu. Ünal Karaman, genç yıldız Yusuf Sarı'yı yedek kulübesinde oturttu.
BU FUTBOL BİZE YAKIŞMIYOR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu galibiyete rağmen oynanan futbolu eleştirerek, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine farklı bir skor çıkabilirdi buradan. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" diye konuştu.
UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
37'de Nwakaeme'nin ortasını Sörloth kafayla ağlara gönderdi. 53'te Yusuf çalımlarla ceza sahasına girdi. Sert şutunu Serkan kurtardı. 55'te Mikel'in pasında Sörloth kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 70'te Miya'nın şutunu Uğurcan Çakır çıkardı.
90+3'TE İNANILMAZ POZİSYON
74'te Miya'nın ceza sahası içinden vuruşu dışarı çıktı. 82'de Yusuf'u gole giderken düşüren Ömer Ali 2. sarı karttan atıldı. 90+3'te Jonsson içeri çevirdi. Hurtado yakın mesafeden vuramadı. Arka direkte Daci'nin vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
SÖRLOTH 14 GOLE KATKI VERDİ
Trabzon'a galibiyeti getiren Alexander Sörloth, Süper Lig'de 14 gole katkı yaptı. Norveçli genç yıldız, 10 gol atarken 4 de asist yapmayı başardı.
YUSUF SARI SAKATLANDI
Trabzonspor'da 2. yarıda oyuna giren Yusuf Sarı, Ömer Ali ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Oyundan çıktı.
1 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ!
Trabzon'un orta saha oyuncularından Abdulkadir Parmak, Denizlispor maçında yedek kulübesinde oturduktan sonra Konyaspor maçıyla tekrar formasına kavuştu. Ünal Karaman, genç yıldız Yusuf Sarı'yı yedek kulübesinde oturttu.
BU FUTBOL BİZE YAKIŞMIYOR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu galibiyete rağmen oynanan futbolu eleştirerek, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine farklı bir skor çıkabilirdi buradan. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" diye konuştu.
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