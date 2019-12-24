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  • 24.12.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:06

Diagne yeniden 'da! Yönetim onay verdi

Kiralık gitttiği Brugge’de kalan Diagne’nin geri dönüş isteği, oyuncunun piyasa değerinin düşmemesi için sarı kırmızılı yönetim tarafından kabul edildi. Bu erken ayrılığa karşın Brugge, kiralama bedelinin tamamını G.Saray’a ödeyecek. Böylece ligin 2.yarısında ’ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak.

Yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi

G.Saray'ın sezon başında 'e kiraladığı Mbaye Diagne ligin ikinci yarısından itibaren forması giyecek. temsilcisi, teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı gerginlik nedeniyle bırakılan Senegalli futbolcu ile yolları ayırma kararı almıştı. G.saray ise Brugge'ün bu kararına "Kontrat altındaki tüm şartları karşılayın" yanıtı verirken Belçika ekibi de sözleşmedeki kiralama bedelini karşılamayı kabul etti. Hürriyet'in haberine göre, Brugge'ün sezon sonunu beklemeden ayrılık kararı aldığı Diagne'nin ise Galatasaray'a dönmesi kesinleşti.

ASLAN ARTIK ÇİFT FORVET
Bu gelişmeler üzerine oyuncnun menajeri Claudio Druetta İstanbul'a geldi. G.Saray yönetimi, 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip önemli bir yatırıma imza attığı Diagne'nin kadro dışı kalmasının değerini düşürme olasılığı da göz önüne alarak Senegallinin dönüşünü, kulübün şartları ve finansal fair play de göz önüne alınarak onayladı. Diagne, ocak ayından itibaren sarı kırmızılılar ile yeniden antrenmanlara başlayacak.

Böylece ligin 2.yarısında Galatasaray'ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak. Böylece, ocakta kadroda önemli bir değişime imza atmak isteyen G.Saray'da ara transfer döneminde forvet takviyesi yapılmayacak. Öte yandan G.Saray'da yıllardır genel sekreterlik görevini yürüten Mustafa Turgun'a veda edildi. Turgun emeklilik nedeniyle kulüpten ayrıldı.

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