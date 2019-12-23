Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Fırtına deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında, Bajic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Uğurcan kurtardı.
31. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, rakip futbolcuları geçerek ceza sahasına giren Alper'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic'in şutu üstten dışarı çıktı.
32. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza sahası içine açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Sörloth, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fırtına'dan deplasmanda kritik galibiyet! Konyaspor 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)
Süper Lig’in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Fırtına deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Fırtına deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
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