Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da Marcelo Saracchi sesleri yükseliyor... Alman basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Leipzig formasını giyen Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiralamak üzere olduğunu yazdı. Alman kulübünde formayı Halstenberg'e kaptıran 21 yaşındaki Saracchi'nin G.Saray'a 'evet' dediği belirtildi.
21 yaşındaki futbolcu 2018 yılında 12 milyon Euro'ya River Plate'ten Leipzig'e transfer oldu.
Bu sezon Leipzig formasıyla 7 maça çıkan Saracchi 1 gol attı.
21 yaşındaki futbolcu 2018 yılında 12 milyon Euro'ya River Plate'ten Leipzig'e transfer oldu.
Bu sezon Leipzig formasıyla 7 maça çıkan Saracchi 1 gol attı.
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