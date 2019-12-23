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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 10:18

Son dakika haberi... 'nın çapraz bağları koptu

Milli yıldıza sakatlık şoku! Lille forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu 'nın çapraz bağları koptu. Yusuf, doktoru tarafından ameliyat edilecek.

Milli yıldızdan kahreden haber! Çapraz bağları koptu

Trabzonspor'dan rekor bir bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan 'dan kötü haber geldi.

Fransız ekibi Lille'de forma giyen ve son oynanan Monaco maçında 38. Dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı mücadelenin son bölümlerinde girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Daha önce durumunun ciddi olduğu ifade edilen Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

MR sonuçları izlenen Yusuf Yazıcı'nın gelen ilk bilgilere çapraz bağlarının koptuğu ifade edildi. Trabzon'da bulunan yıldız futbolcununun doktoru Ufuk Şentürk'e ameliyat olacağı öğrenildi.

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