Trabzonspor'dan rekor bir bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

Fransız ekibi Lille'de forma giyen ve son oynanan Monaco maçında 38. Dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı mücadelenin son bölümlerinde girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Daha önce durumunun ciddi olduğu ifade edilen Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

MR sonuçları izlenen Yusuf Yazıcı'nın gelen ilk bilgilere çapraz bağlarının koptuğu ifade edildi. Trabzon'da bulunan yıldız futbolcununun Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk'e ameliyat olacağı öğrenildi.