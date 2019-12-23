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  • 23.12.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 10:47

Son dakika: Beko, ile yollarını ayırdı

Beko, Sırp oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Stimac’a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezonun ilk ayrılığı! Resmen açıklandı
Resmi açıklama şöyle;

"2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.

Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



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