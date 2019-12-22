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  • 22.12.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 23:47

'nı Lazio kazandı

-'da oynanan maçta Lazio, 'u 3-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Lazio, bu akşamki zaferle müzesindeki sayısını da 5'e yükseltti. Mavi-beyazlı başkent ekibi, 15 gün önce ligde karşılaştığı Juventus'u Roma'da aynı skorla yenmeyi başarmıştı.

İtalya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu

Serie A Lig Birliği yönetiminin ile yaptığı anlaşma gereği başkent Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan finalinde, geçen sezonun lig şampiyonu ile şampiyonu Lazio karşılaştı.

Juventus kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı mücadelede, ilk golü bulan taraf Lazio oldu. Mavi-beyazlı ekip, 16. dakikada Luiz Alberto'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın ayağından bulduğu gol sonrası, devreye 1-1 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında Lazio, Bosna Hersekli golcüsü Senad Lulic'le 73. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Mavi-beyazlılar, 90+4. dakikada Danilo Cataldi ile bir gol daha bulup, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi ve İtalya Süper Kupası'nı müzesini götürmeyi başardı.

Juventus, Portekizli yıldızı ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, siyah-beyazlı ekip 90+3. dakikada Rodrigo Bentancur'un çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Lazio, bu akşamki zaferle müzesindeki İtalya Süper Kupası sayısını da 5'e yükseltti. Mavi-beyazlı başkent ekibi, 15 gün önce ligde karşılaştığı Juventus'u Roma'da aynı skorla yenmeyi başarmıştı.



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