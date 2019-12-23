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  • 23.12.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:24

'un Türk yıldızı 'den 'yı sallayan gol

'da, forması giyen Türk orta saha oyuncusu 'nün takımının Utrecht deplasmanında oynadığı maçta attığı gol Hollanda'da olay yarattı. 19 yaşındaki Orkun Kökçü, A seviyesinde Türkiye'yi seçtiğini açıklamıştı. Peki ? İşte detaylar.

'un 2000 doğumlu Türk orta saha oyuncusu , Utrecht deplasmanında muhteşem bir gole imza attı. 19 yaşındaki genç yıldızın golü 'da büyük ses getirdi.

Teknik direktörlüğünü 'nin eski çalıştırıcısı Dick Advokaat'ın yaptığı Feyenoord 18. haftanın sonunda ligde 5. sırada yer alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı.2014 yılında Feyenoord altyapısına geçen Orkun Kökçü, burada A takıma kadar yükseldi.

Bu sezon Feyenoord U21 formasıyla sahalara çıkan Orkun Kökçü, A takımının formasını da ligde 2 kez giydi ve 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Merkez orta sahada oynayan genç oyuncu, Feyenoord ile 2020 yılına kadar anlaşmalı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

A seviyesinde Türkiye forması giyeceğini açıklamıştı.

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