Feyenoord'un 2000 doğumlu Türk orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Utrecht deplasmanında muhteşem bir gole imza attı. 19 yaşındaki genç yıldızın golü Hollanda'da büyük ses getirdi.



Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Dick Advokaat'ın yaptığı Feyenoord 18. haftanın sonunda ligde 5. sırada yer alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı.2014 yılında Feyenoord altyapısına geçen Orkun Kökçü, burada A takıma kadar yükseldi.

Bu sezon Feyenoord U21 formasıyla sahalara çıkan Orkun Kökçü, A takımının formasını da ligde 2 kez giydi ve 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Merkez orta sahada oynayan genç oyuncu, Feyenoord ile 2020 yılına kadar anlaşmalı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

A Milli Takım seviyesinde Türkiye forması giyeceğini açıklamıştı.