G.Saray futboluyla iflas etti. Taraftar da isyan etti! Aslında herşey yanlış iliklenen gömlek misali... Kötü gidişat sezon başında yapılan transferlerle başladı. Fernando ve Ndiaye gibi isimler gitti. Nzonzi, Seri ve Lemina transfer edildi. Mevcut orta saha hiçbir maça ağırlığını koyamadı.
ORTA SAHA SELÇUK'A EMANET!
Göztepe maçında formsuz Selçuk oynadı. Taylan ise şans bulamadı. Takımda sistem de yok! Sol bek Nagatomo rakip ceza sahasında gezerken 10 numara Belhanda adam kovaladı.
BARTALI DE ÇARE OLAMADI
G.Saray kondisyon olarak da bitik! Kondisyoner Bartali de çare olamadı. Cimbom'da takımdaşlık da bitmiş durumda. Göztepe maçında Selçuk ile Donk kavga etti.
FALCAO KULLANAMADI!
Göztepe maçında frikiği Falcao'nun yerine Ömer Bayram'ın kullanması da eleştirildi. G.Saray, son maçta 12 şut çekti. 1'i kaleyi buldu.
G.SARAY TARAFTARI ÖFKELİ
G.Saray taraftarı bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımlarına öfkeli.
LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE
G.Saray Göztepe deplasmanında kaybetti. Aslan, lider Sivas'ın tam 10 puan gerisinde.
ORTA SAHA SELÇUK'A EMANET!
Göztepe maçında formsuz Selçuk oynadı. Taylan ise şans bulamadı. Takımda sistem de yok! Sol bek Nagatomo rakip ceza sahasında gezerken 10 numara Belhanda adam kovaladı.
BARTALI DE ÇARE OLAMADI
G.Saray kondisyon olarak da bitik! Kondisyoner Bartali de çare olamadı. Cimbom'da takımdaşlık da bitmiş durumda. Göztepe maçında Selçuk ile Donk kavga etti.
FALCAO KULLANAMADI!
Göztepe maçında frikiği Falcao'nun yerine Ömer Bayram'ın kullanması da eleştirildi. G.Saray, son maçta 12 şut çekti. 1'i kaleyi buldu.
G.SARAY TARAFTARI ÖFKELİ
G.Saray taraftarı bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımlarına öfkeli.
LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE
G.Saray Göztepe deplasmanında kaybetti. Aslan, lider Sivas'ın tam 10 puan gerisinde.
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