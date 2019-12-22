Taraftarını kahreden Cimbom, Göztepe önünde de kaybetti

GASSAMA

FEGHOULİ

FALCAO

yine kayıp...Geçenhafta evindeile beraberekalandün de'de'yekaybetti.Bugün lider Sivassporkazanırsa zirveylefark 12 puanaçıkacak. 6. dakikada'ınserbest vuruştanşutu direği yaladı.dakikadaöne geçti.'nin kafayla indirdiğitopla buluşan'unşutu ağlara gitti:. 27'de'inkafa vuruşu'ya çarptıve skoroldu.dakikada hızlı gelişenatağındaile karşı karşıya kalan'nin şutu auta gitti. 62. dakikadagolü attı veyeniden öne geçti:de Nagatomo, Babel'e pası atamadı vegolden oldu. 78'de'ın vuruşu direkten döndü. Dönen toptayüzde yüz pozisyonu harcadı ve maçbitti.deplasmanından yenilgiyle ayrılan'ın hücumdaki krizi sürüyor... Sarı-Kırmızılılar dün önemli pozisyonlara girmesine rağmen çevçeveyi tutturamadı. Tek isabetli şut 78. dakikadaile geldi.