Taraftarını kahreden Cimbom, Göztepe önünde de kaybetti

Cimbom yine kayıp... Geçen hafta evinde Ankaragücü ile berabere kalan Galatasaray dün de İzmir'de Göztepe'ye 2-1 kaybetti. Bugün lider Sivasspor kazanırsa zirveyle fark 12 puana çıkacak. 6. dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan şutu direği yaladı.
GASSAMA KENDİ KALESİNE
9. dakikada Göztepe öne geçti. Titi'nin kafayla indirdiği topla buluşan Jerome'un şutu ağlara gitti: 1-0. 27'de Babel'in kafa vuruşu Gassama'ya çarptı ve skor 1-1 oldu.
KADER ADAMI FEGHOULİ!
32. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Beto ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin şutu auta gitti. 62. dakikada Halil golü attı ve Göztepe yeniden öne geçti: 2-1.
FALCAO YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
71'de Nagatomo, Babel'e pası atamadı ve Galatasaray golden oldu. 78'de Serdar'ın vuruşu direkten döndü. Dönen topta Falcao yüzde yüz pozisyonu harcadı ve maç 2-1 bitti.
ASLAN'IN TEK İSABETLİ ŞUTU 78. DAKİKADA GELDİ
Göztepe deplasmanından yenilgiyle ayrılan Galatasaray'ın hücumdaki krizi sürüyor... Sarı-Kırmızılılar dün önemli pozisyonlara girmesine rağmen çevçeveyi tutturamadı. Tek isabetli şut 78. dakikada Radamel Falcao ile geldi.
GASSAMA KENDİ KALESİNE
9. dakikada Göztepe öne geçti. Titi'nin kafayla indirdiği topla buluşan Jerome'un şutu ağlara gitti: 1-0. 27'de Babel'in kafa vuruşu Gassama'ya çarptı ve skor 1-1 oldu.
KADER ADAMI FEGHOULİ!
32. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Beto ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin şutu auta gitti. 62. dakikada Halil golü attı ve Göztepe yeniden öne geçti: 2-1.
FALCAO YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
71'de Nagatomo, Babel'e pası atamadı ve Galatasaray golden oldu. 78'de Serdar'ın vuruşu direkten döndü. Dönen topta Falcao yüzde yüz pozisyonu harcadı ve maç 2-1 bitti.
ASLAN'IN TEK İSABETLİ ŞUTU 78. DAKİKADA GELDİ
Göztepe deplasmanından yenilgiyle ayrılan Galatasaray'ın hücumdaki krizi sürüyor... Sarı-Kırmızılılar dün önemli pozisyonlara girmesine rağmen çevçeveyi tutturamadı. Tek isabetli şut 78. dakikada Radamel Falcao ile geldi.
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