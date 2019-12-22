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  • 22.12.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 12:07

ve 'ta derbi alarmı

Süper Lig'in 16. haftasında , 'ı konuk edecek. Dev maç öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Fenerbahçe'de 3, Beşiktaş'ta ise 5 oyuncu sarı kart görmeleri durumunda haftaya cezalı duruma düşecekler.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta derbi alarmı

ve bugün 350. randevuya çıkacak. Süper Lig 16. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor.

Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde deplasmanda Çaykur Rize ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecekler.

Bu üç oyuncunun yanı sıra teknik heyet diğer futbolcuları da kart konusunda uyardı.

BEŞİKTAŞ'TA İSE 5 İSİM...
Burak, Lens, Necip, Ruiz ve Gökhan Gönül Beşiktaş'taki kart sınırında olan isimler. Siyah beyazlılar 17. hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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