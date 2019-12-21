Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satırbaşları;



Hayal kırıklığı yaşıyorum genel olarak. Sınandığımız kesin. Şöyle baktığımda girilecek her türlü pozisyona girmişiz. Belki de en çok pozisyona girdik, her türlüsüne girdik.

Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Sabır ve sabır derken başarmak için, buradan döndürmek için çok çalışmak ve birlikteliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. İşin teknik kısmını bugün başka tarafa bırakıyorum.

Göztepe'yi tebrik ederim, kazandı. 59-60 galiba, Ömer düşünce 2. sarı kartı görmesi lazımdı Gassama'nın. Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz, hep de çok eksik oluyoruz zamanla.



BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAYAN HAKEMLER VAR

Bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var. Oynamak istiyoruz mağlup olduğumuz zaman da oynamak istiyoruz. Hep aynı şeyleri söyleyip farklı sonuç bekliyoruz ama bunu da sadece deliler bekler.

Sabredeceğiz ve çok çalışacağız, başka diyecek bir şey yok.