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  • 22.12.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 12:49

maçı öncesi 'ye Tahkim'den kötü haber

Son dakika haberine göre Tahkim Kurulu, 'nin 'e verilen 2 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla birlikte Rodrigues'in maçında forma giyemeyeceği kesinleşmiş oldu.

Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye şok

TFF Tahkim Kurulu, li futbolcu 'e verilen 2 maçlık cezayı onadı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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