Terim'den ses getiren açıklamalar... Göztepe yenilgisi sonrası aldıkları yenilgiyi değerlendiren Terim, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın, bu hasarın bedelini ödeyeceğiz. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz, cezamızın şekli el verdiği sürece. Allah nasip ederse planlarımızı uygulayabiliriz" dedi.
BANA KARŞI CEPHE AÇILDI
Kendisine karşı bir cephe olduğunu kaydeden Terim, "Başarı kazandıkça düşmanımız artıyor. Merhaba demedi diye bile kuyunuzu kazan oluyor. Eleştiriler olabilir ama ahlaklı olsun" dedi.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALMALIYDI
Hakemlerin performansına tepki gösteren Terim, "Ömer'in düşürülmesi faulse 2. sarı kart olmalı. Maalesef bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var" dedi.
DEPLASMADA YİNE KAYIP
Göztepe'ye yenilen Cimbom bu sezon dış sahada 15 puan kaybetti
Aslan deplasmanlardaki kötü performansını Göztepe karşısında da sürdürdü. Rakibine mağlup olan Cimbom bu sezon ligde deplasmandaki 3. yenilgisini aldı. Dış sahada sadece 2 galibiyeti olan G.Saray, 2 de beraberlik aldı. Deplasmanda 15 puan bıraktı.
TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ
G.Saraylı taraftarlar göztepe yenilgisinin faturasını selçuk, belhanda ve babel'e k
Galatasaray taraftarı Göztepe yenilgisi sonrası Selçuk İnan, Belhanda ve Babel'i sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi. Taraftarlar bu üç futbolcunun takımın performansını olumsuz etkilediği görüşünde birleşti.
17 YIL SONRA KAYBETTİ
Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, rakibine tam 17 yıllık aranın ardından mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü maç öncesi Göztepe'ye karşı son yenilgisi 2002 yılında almıştı.
SELÇUK VE DONK TARTIŞTI
G.Saray'da Selçuk ve Donk, Göztepe maçında kısa süreli gerginlik yaşadı. Tartışma büyümeden sona erdi.
ASLAN'IN KULÜBESİ EKSİK KALDI
Cimbom'da eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle dün 21 kişilik kadro tamamlanamadı. Maç kadrosunda 17 oyuncu vardı.
BANA KARŞI CEPHE AÇILDI
Kendisine karşı bir cephe olduğunu kaydeden Terim, "Başarı kazandıkça düşmanımız artıyor. Merhaba demedi diye bile kuyunuzu kazan oluyor. Eleştiriler olabilir ama ahlaklı olsun" dedi.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALMALIYDI
Hakemlerin performansına tepki gösteren Terim, "Ömer'in düşürülmesi faulse 2. sarı kart olmalı. Maalesef bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var" dedi.
DEPLASMADA YİNE KAYIP
Göztepe'ye yenilen Cimbom bu sezon dış sahada 15 puan kaybetti
Aslan deplasmanlardaki kötü performansını Göztepe karşısında da sürdürdü. Rakibine mağlup olan Cimbom bu sezon ligde deplasmandaki 3. yenilgisini aldı. Dış sahada sadece 2 galibiyeti olan G.Saray, 2 de beraberlik aldı. Deplasmanda 15 puan bıraktı.
TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ
G.Saraylı taraftarlar göztepe yenilgisinin faturasını selçuk, belhanda ve babel'e k
Galatasaray taraftarı Göztepe yenilgisi sonrası Selçuk İnan, Belhanda ve Babel'i sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi. Taraftarlar bu üç futbolcunun takımın performansını olumsuz etkilediği görüşünde birleşti.
17 YIL SONRA KAYBETTİ
Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, rakibine tam 17 yıllık aranın ardından mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü maç öncesi Göztepe'ye karşı son yenilgisi 2002 yılında almıştı.
SELÇUK VE DONK TARTIŞTI
G.Saray'da Selçuk ve Donk, Göztepe maçında kısa süreli gerginlik yaşadı. Tartışma büyümeden sona erdi.
ASLAN'IN KULÜBESİ EKSİK KALDI
Cimbom'da eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle dün 21 kişilik kadro tamamlanamadı. Maç kadrosunda 17 oyuncu vardı.
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