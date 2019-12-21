Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Göztepe Galatasaray maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Mücadele BeIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.comtr'den de takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.