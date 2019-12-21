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  • 21.12.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 19:01

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 16. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

'in 16. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Göztepe Galatasaray maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Mücadele BeIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.comtr'den de takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - GALATASARAY | CANLI

İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome

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