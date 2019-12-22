FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Liverpool, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Flamengo'yu uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu. Liverpool'a kupa şampiyonluğunu getiren golü maçın 99. dakikasında Firmino kaydetti.
PINAR KARŞIYAKA KARTAL'I AVLADI
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka seyircisi önünde Beşiktaş Sompo Jan'ı'u 82-68 mağlup etti. Karşıyaka bu sonuçla ligdeki 11 galibiyetini, Beşiktaş ise 8. yenilgisini aldı. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Bahçeşehir-İTÜ: 99-94, Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor: 84-70.
AYHANCAN GÜVEN ARTIK RED BULL'DA
72 ülkede 750'den fazla sporcunun hayallerine kanatlanmasını sağlayan Red Bull'un yeni üyesi Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Ayhancan Güven oldu. Güven geçen sezon Porsche Mobil 1 Supercup'ta büyük başarılar elde etmişti.
ANCELOTTİ EVERTON'DA
Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiliz ekibi Everton'da teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti getirildi. Everton dün Premier Lig'de oynanan maçta ise evinde Arsenal'le 0-0 berabere kaldı.
CEDİ'Lİ CAVELİERS GALİP
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Memphis Grizzlies'i 114-107 yendikleri maçtaa 13 sayı kaydetti. Cavaliers'da Clarkson, 33 sayı ve 6 ribauntla en skorer isim oldu.
İZMİT-G.SARAY: 76-80
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 80-76 yendi. Diğer sonuçlar: Ormanspor: Beşiktaş: 75-70, Beşiktaş-Elazığ: 79-73.
DIŞARIDA BİR BAŞKA!
Fırtına'nın Norveçli yıldızı Sörloth, ligde deplasmanlarda 7 maçta 5 gol attı.
PINAR KARŞIYAKA KARTAL'I AVLADI
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka seyircisi önünde Beşiktaş Sompo Jan'ı'u 82-68 mağlup etti. Karşıyaka bu sonuçla ligdeki 11 galibiyetini, Beşiktaş ise 8. yenilgisini aldı. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Bahçeşehir-İTÜ: 99-94, Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor: 84-70.
AYHANCAN GÜVEN ARTIK RED BULL'DA
72 ülkede 750'den fazla sporcunun hayallerine kanatlanmasını sağlayan Red Bull'un yeni üyesi Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Ayhancan Güven oldu. Güven geçen sezon Porsche Mobil 1 Supercup'ta büyük başarılar elde etmişti.
ANCELOTTİ EVERTON'DA
Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiliz ekibi Everton'da teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti getirildi. Everton dün Premier Lig'de oynanan maçta ise evinde Arsenal'le 0-0 berabere kaldı.
CEDİ'Lİ CAVELİERS GALİP
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Memphis Grizzlies'i 114-107 yendikleri maçtaa 13 sayı kaydetti. Cavaliers'da Clarkson, 33 sayı ve 6 ribauntla en skorer isim oldu.
İZMİT-G.SARAY: 76-80
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 80-76 yendi. Diğer sonuçlar: Ormanspor: Beşiktaş: 75-70, Beşiktaş-Elazığ: 79-73.
DIŞARIDA BİR BAŞKA!
Fırtına'nın Norveçli yıldızı Sörloth, ligde deplasmanlarda 7 maçta 5 gol attı.
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