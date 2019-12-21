TFF’den geri adım

Türkiye Futbol Federasyonu, tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmiş ve tartışmalar çıkmıştı.
KULÜPLER İKNA OLMADI
Dün toplanan TFF yönetimi bu harcama limitini yüzde 30'a indirdi. TFF açıklamasında, "Kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık tarihinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
KULÜPLER İKNA OLMADI
Dün toplanan TFF yönetimi bu harcama limitini yüzde 30'a indirdi. TFF açıklamasında, "Kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık tarihinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
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