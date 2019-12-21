Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Kırmızı-siyahlı ekip zorlu karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek puanını 23'e çıkardı. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetin ardından 15 puanda kaldı.
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Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Kırmızı-siyahlı ekip zorlu karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek puanını 23'e çıkardı. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetin ardından 15 puanda kaldı.
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