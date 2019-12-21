Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 24 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, 20 puanla 10. sırada bulunan Göztepe'yi yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray mücadele edecek. Göztepe Galatasaray maçı 21 Aralık Cumartesi günü (bugün) Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan (Durumu belirsiz)

CEZALI: Berkan

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao

SAKAT: Seri, Andone, Luyindama

CEZALI: Yok