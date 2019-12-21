Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 24 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, 20 puanla 10. sırada bulunan Göztepe'yi yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray mücadele edecek. Göztepe Galatasaray maçı 21 Aralık Cumartesi günü (bugün) Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
GÖZTEPE
Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.
SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan (Durumu belirsiz)
CEZALI: Berkan
GALATASARAY
Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao
SAKAT: Seri, Andone, Luyindama
CEZALI: Yok
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.