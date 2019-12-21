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  • 21.12.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 17:20

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Göztepe GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Galatasara maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan , 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı. Peki, ne zaman, saat kaçta?

Göztepe-Galatasaray maçı saat kaçta?

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 24 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, 20 puanla 10. sırada bulunan Göztepe'yi yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray mücadele edecek. Göztepe Galatasaray maçı 21 Aralık Cumartesi günü (bugün) Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

GÖZTEPE
Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.
SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan (Durumu belirsiz)
CEZALI: Berkan

GALATASARAY
Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao
SAKAT: Seri, Andone, Luyindama
CEZALI: Yok

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