CANLI YAYIN

Süper Lig'in 16. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Bugüne kadar Yeni Malatyaspor ile Rizespor arasında oynanan iki Süper Lig maçını da ev sahipleri kazandı.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Sivasspor'a yenilen Yeni Malatyaspor (1-3), Süper Lig tarihinde sadece bir kez iç sahada üst üste iki mağlubiyet aldı (Şubat-Mart 2019).

Süper Lig'de çıktığı son beş deplasmandan mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son üç karşılaşmada gol atamadı. Karadeniz ekibi, 2015/16'dan (6 maç) bu yana aynı sezon içinde dış sahada daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıyor.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (22). Rizespor ise karşılaşmaların son 15 dakikalarında henüz rakip fileleri havalandıramayan tek ekip.

Bu sezon Süper Lig'de skor olarak geri düştüğü maçlarda puan alamayan tek takım Rizespor (8 maçta 8 yenilgi).

Süper Lig'de şu ana kadar Yeni Malatyaspor'dan (5) daha fazla kafa golü yiyen tek takım Rizespor (6).

Yeni Malatyaspor ligin ilk 15 haftasında Galatasaray ile birlkte en fazla penaltı golü atan takım (5).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri Adis Jahovic (10; Bogdan Stancu ile birlikte).

Rizespor bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım (4). Karadeniz ekibinin dış sahada bulduğu gollerin yarısı Fernando Boldrin'den geldi (2).

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Rizespor ile karşılaştığı yedi maçın sadece birini kazanabildi (3B 3M).