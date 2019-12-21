Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. Günay, Babel'in alacakları ödenmediği için FIFA'ya gittiğine yönelik iddiaları, "Daha önce olmuştu. Gereği yapıldı. Yeni bir şey değil" diye yanıtladı. Günay, Dursun Özbek'in kulübe koydurduğu haciz için, "Hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamıyoruz" dedi.
- Spor
- 21.12.2019
- Gazete
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