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Başkan Yardımcısı : Babel olayını hallettik

Başkan Yardımcısı alacakları ödenmediği için kriz çıkaran Babel için, “Daha önce olmuştu. Ancak gereği yapıldı. Yeni bir şey değil” ifadesini kullandı.

Babel olayını hallettik
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. Günay, Babel'in alacakları ödenmediği için FIFA'ya gittiğine yönelik iddiaları, "Daha önce olmuştu. Gereği yapıldı. Yeni bir şey değil" diye yanıtladı. Günay, Dursun Özbek'in kulübe koydurduğu haciz için, "Hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamıyoruz" dedi.

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