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tempo artırdı!

Derbi hazırlıklarını sürdüren dün temposu yüksek bir idman gerçekleştirdi. Avcı yönetimindeki çalışma yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş tempo artırdı!
Derbi hazırlıklarını sürdüren dün temposu yüksek bir idman gerçekleştirdi. Avcı yönetimindeki çalışma yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.

N'KOUDOU HAZIR KITA
Sakatlıktan kurtulan N'Koudou Fenerbahçe derbisinde oynamaya hazır. Oyuncusunun hazır hali Abdullah Avcı'nın da yüzünü güldürdü.

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