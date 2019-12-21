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3 puana hasret

’de , evinde ile uzatmada yediği golle berabere kaldı ve galibiyet hasretini 9’a çıkardı. Antalyaspor, yeni teknik direktörü Tomas ile de henüz galibiyetle tanışmamış oldu.

ANTALYA 3 PUANA HASRET
Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında sahasında konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti bu sonuçla 9'a çıktmış oldu. Antalyaspor'un gollerini 23. dakikada Chico, 80. dakikada Bianco atarken, konuk ekip Ankaragücü'nün gollerini 56'da Canteros ve 90+4'te Kitsiou kaydetti. Antalyaspor, yeni teknik direktörü Tomas ile de henüz galibiyetle tanışmamış oldu.

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