Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Antalyaspor sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti bu sonuçla 9'a çıktmış oldu. Antalyaspor'un gollerini 23. dakikada Chico, 80. dakikada Bianco atarken, konuk ekip Ankaragücü'nün gollerini 56'da Canteros ve 90+4'te Kitsiou kaydetti. Antalyaspor, yeni teknik direktörü Tomas ile de henüz galibiyetle tanışmamış oldu.
- Spor
- 21.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.