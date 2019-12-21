Anadolu Efes CSKA’ya kaybetti

THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 81-80 yenildi.



8 MAÇLIK SERİ BİTTİ...

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3. yenilgisini yaşadı ve 8 maçlık galibiyet serisi son buldu. CSKA, 17 saniye kala Mike James ile öne geçti. Anadolu Efes son topu Larkin ile değerlendiremedi.