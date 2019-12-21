Abdullah Avcı’nın zor kararı

Abdullah Avcı sağ kanatta form grafiği yükselen Lens ile birlikte Diaby arasında kararsız kaldı. Avcı kesin kararını bugünkü son idman sonrasında verecek. Abdullah Avcı sağ kanatta form grafiği yükselen Lens ile birlikte Diaby arasında kararsız kaldı. Avcı kesin kararını bugünkü son idman sonrasında verecek.
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