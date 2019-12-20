Türkiye'de herkes pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiye kilitlenmiş durumda... Şampiyonluk yarışında 1 puan kaybına bile tahammülü olmayan Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. TAKVİM müthiş maç öncesi 15 haftalık istatistikleri masaya yatırdı.
RAKAMLAR BİRBİRİNE DENK
Rakamların birbirine çok yakın olması dikkat çekici... Fener şut, top çalma, hava topu ve kilit pas, Beşiktaş ise adam geçme ve pas sayısı ve pas yüzdesinde az da olsa üstün.
SAHASINDA YENİLMİYOR
Kanarya daha fazla gol atıp, daha fazla gol yerken, Kartal da daha yüksek bir galibiyet yüzdesi yakaladı. Ama F.Bahçe'nin 14 yıllık müthiş Kadıköy serisi derbide fark yaratabilir.
17 MAÇTA 10 GALİBİYETİ VAR
Fener ezeli rakibiyle evinde oynadığı son 17 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet alırken, hiç yenilmedi. Bu müthiş serinin pazar günü sürüp sürmeyeceği merak konusu.
İlk 15 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ulaştığı istatistiklerin birbirine çok yakın olması dikkat çekiyor. Derbiye bunun nasıl yansıyacağını göreceğiz.
PAZAR 76-90 ARASINDA FIRTINA ÇIKABİLİR!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ligdeki gol dakikalarına bakıldığında dikkat çekici bir istatistik ortaya çıkıyor... Kanarya'nın en çok gol (6) attığı iki periyottan biri olan 76 ile 90. dakikalar arası, aynı zamanda Kartal'ın da en çok gol (5) yediği iki periyotta birisi... Beşiktaş'ın da 5 gol bulduğu bu 15 dakikalık süreçte Fenerbahçe kalesinde sadece 1 gol gördü.
AVCI, YANAL ÖNÜNDE ÇOK ZORLANIYOR
Ersun Yanal'ın Abdullah Avcı'ya üstünlüğü dikkat çekiyor. Yanal, Avcı ile karşılaştığı 24 maçta 14 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, 3 kez yenildi.
VEDAT İLE BURAK'IN DÜELLOSU OLACAK
Dev derbi golcülerin düellosuna da sahne olacak... Fener'in yıldızı Vedat Muriç 14 maçta 9 gol atarken, Beşiktaş'ın kozu Burak Yılmaz 10 maçta 5 gol buldu.
RAKAMLAR BİRBİRİNE DENK
Rakamların birbirine çok yakın olması dikkat çekici... Fener şut, top çalma, hava topu ve kilit pas, Beşiktaş ise adam geçme ve pas sayısı ve pas yüzdesinde az da olsa üstün.
SAHASINDA YENİLMİYOR
Kanarya daha fazla gol atıp, daha fazla gol yerken, Kartal da daha yüksek bir galibiyet yüzdesi yakaladı. Ama F.Bahçe'nin 14 yıllık müthiş Kadıköy serisi derbide fark yaratabilir.
17 MAÇTA 10 GALİBİYETİ VAR
Fener ezeli rakibiyle evinde oynadığı son 17 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet alırken, hiç yenilmedi. Bu müthiş serinin pazar günü sürüp sürmeyeceği merak konusu.
İlk 15 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ulaştığı istatistiklerin birbirine çok yakın olması dikkat çekiyor. Derbiye bunun nasıl yansıyacağını göreceğiz.
PAZAR 76-90 ARASINDA FIRTINA ÇIKABİLİR!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ligdeki gol dakikalarına bakıldığında dikkat çekici bir istatistik ortaya çıkıyor... Kanarya'nın en çok gol (6) attığı iki periyottan biri olan 76 ile 90. dakikalar arası, aynı zamanda Kartal'ın da en çok gol (5) yediği iki periyotta birisi... Beşiktaş'ın da 5 gol bulduğu bu 15 dakikalık süreçte Fenerbahçe kalesinde sadece 1 gol gördü.
AVCI, YANAL ÖNÜNDE ÇOK ZORLANIYOR
Ersun Yanal'ın Abdullah Avcı'ya üstünlüğü dikkat çekiyor. Yanal, Avcı ile karşılaştığı 24 maçta 14 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, 3 kez yenildi.
VEDAT İLE BURAK'IN DÜELLOSU OLACAK
Dev derbi golcülerin düellosuna da sahne olacak... Fener'in yıldızı Vedat Muriç 14 maçta 9 gol atarken, Beşiktaş'ın kozu Burak Yılmaz 10 maçta 5 gol buldu.
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