Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi, Arda Turan'ın yuvaya dönüp dönmeyeceği... Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyme konusunda çok istekli olan Arda, Terim'e yakın isimlerle temasa geçerek önemli bir adım atmıştı. Ancak alınan bilgilere göre bu transferin gerçekleşmesi çok zor. Çünkü sık sık "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" ifadesini kullanan Fatih Terim, Arda Turan'ı veto etti. Tecrübeli teknik adamın bu transfer için yönetime olumsuz görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.
Arda bir dönem büyük gerilim yaşadığı Terim'in elini öperek gündeme oturmuştu.
EMRE ÇOLAK DA DÖNMEK İSTİYOR
Suudi kulübü Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak da yuvaya dönmek istiyor... Yıldız futbolcunun devre arasında Galatasaray'a transfer olmak için büyük çaba harcadığı belirtiliyor.
Arda bir dönem büyük gerilim yaşadığı Terim'in elini öperek gündeme oturmuştu.
EMRE ÇOLAK DA DÖNMEK İSTİYOR
Suudi kulübü Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak da yuvaya dönmek istiyor... Yıldız futbolcunun devre arasında Galatasaray'a transfer olmak için büyük çaba harcadığı belirtiliyor.
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