pazargünü oynanacakderbisiiçin adeta olağanüstühal ilanetmiş durumda.dahil olmak üzereyöneticiler futbolcularıyalnız bırakmazkensürekli motiveedici konuşmalaryapıyor.ve yardımcı hocadeyardımcı oluyor. Derbinin takımdaki geleceğini ilgilendirdiği bilenda kendini kampa almış durumda.resmi olarak açıklanmasa da derbi galibiyeti için kesenin ağzını açacağı ve prim vereceği de gelen haberler arasında. Tesiste kimse derbi dışında konuşmuyor.derbide taraftarıda arkasınaalarak takımınaçok baskılı birbaşlangıç yaptıracağı,oyunu domineetmek üzerineplan hazırladığıifade ediliyor.derbisini kazanarak, hakkındaki 'gönderilecek' iddialarına son vermek istiyor.