Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüney Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Video Yardımcı Hakem ise Mete Kalkavan olarak açıklandı.

Süper Lig'de 16. hafta hakemleri;

Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan

Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler