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  • 18.12.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 11:48

Son dakika haberi... - derbisinin hakemi oldu!

Son dakika haberine göre, ile arasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak olan derbi maçın hakemi oldu! Video Yardımcı Hakem ise Mete Kalkavan olarak açıklandı...

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak - derbisini hakem yönetecek.

Cüney Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Video Yardımcı Hakem ise Mete Kalkavan olarak açıklandı.

Süper Lig'de 16. hafta hakemleri;

Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan

Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

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