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  • 18.12.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 20:57

, oyunlarının 'deki sürümlerinden çıkarılıyor

'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde () ne yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu 'in, oyunlarının Çin sürümlerinden çıkarılacağı belirtildi.

Bu kadarına da 'PES' artık!

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, 'in haklarını elinde bulunduran NetEase şirketi alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

'in PES 2020 Mobile dahil 3 oyundan çıkarılacağı kaydedilen açıklamada, "Alman oyuncu Özil, Çin hakkında sosyal medyada ölçüsüz bir açıklama yaptı. Açıklama, Çinli hayranlarının duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyor, kabul etmiyor ve affetmiyoruz." denildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in 'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

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