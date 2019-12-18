Futbol tarihinde bir ilk! Liverpool ikiye bölündü...

Liverpool bu akşam Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Katar'da Meksika takımı Monterrey ile oynayacak. Ancak İngiliz ekibinin dün gece İngiltere Lig Kupası'nda Aston Villa ile maçı vardı. İngiltere Futbol Federasyonu Liverpool'un yoğun ısrarlarına rağmen maçı ertelemedi.

Liverpool da bu karar sonrası takımı ikiye böldü. Genç oyuncuları yardımcı antrenör Neil Critchley ile beraber İngiltere'de bıraktı. A takım ise Klopp ile birlikte Katar'a gitti.

Dün gece genç Liverpool, Aston Villa'ya 5-0 yenildi. Klopp 4-0 biten devre arasının ardından Skype aracılığıyla soyunma odasına bağlandı. Takım ortalaması 19 yaş olan takıma Klopp "Cesur oynamayı sürdürün ve bu şekilde oynamaya devam edin." dedi.

İkinci yarı sadece 1 gol yedi Liverpool ve maç 5-0 bitti.

Liverpool bu akşam Katar'da Monterrey ile 20.30'da oynayacağı maçı beklemeye başladı. Öte yandan futbol tarihinde bir ilk yaşanmış oldu.